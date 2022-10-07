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İçişleri Bakanı Soylu'dan 'yabancı kaydı' açıklaması! Yasaklandı, ilçeler belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu ilçelerinin ikamet izinleri kapandığını ve bu ilçelere yeni yabancı kaydı yapılmayacağını açıkladı.

07.10.2022 - 12:01 |
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'yabancı kaydı' açıklaması! Yasaklandı, ilçeler belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı. İstanbul'daki Suriyeli sayısının ise 551 bin 829 olduğunu ifade etti.

Bakan Soylu, "Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu'nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

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