İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Diyarbakır Anneleri'ne ziyaret

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kahraman ordumuz, polisimiz görevinin başında. Biz birliğimiz beraberliğimizin önünde engel olan terörü lanetliyoruz. Diyarbakır annelerimiz başta olmak üzere tüm ülkemizin bayramını tebrik ediyorum. Biz sizleri hep yanımızda gördük, daima yanınızda olacağız.