İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Bir suç örgütü daha çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 2 ilde düzenlenen 'Kuyu-1' Operasyonları'nda elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 51 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana ve Muğla’da “Kuyu-1” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 51 şüpheli yakalandı.
Adana merkezli 2️⃣ ilde düzenlenen “KUYU-1” operasyonlarında; Elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 29, 2024
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz… pic.twitter.com/dRgiWQGQc9