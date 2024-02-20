İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? Kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan’ın son durumu

Küçükçekmece'de bir sitede bakılan kedi, 1 Ocak tarihinde sabaha karşı İbrahim Keloğlan tarafından işkence ile öldürüldü. Keloğlan, 8 Şubat'ta görülen davanın ilk duruşmasında iyi hal indirimi ile serbest bırakıldı. Kamuoyu tepkilerinin ardından İbrahim Keloğlan’ın tutuklanıp tutuklanmadığıyla ilgili akıbeti sorgulanmaya başlandı.

İbrahim Keloğlan tutuklandı mı?

İbrahim Keoğlan tutuklanmadı, ancak dava yeniden görülecek. Keloğlan'la ilgili görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Müşteki vekili avukatlarının ve savcının karara itirazı kabul edildi. Buna göre, Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08/02/2024 tarihinde verdiği kararın kaldırılmasına ve dosyanın mahkemeye iadesine karar verdi.

Mahkeme gerekçeli kararında şu ifadeleri kullandı: "Anayasa’nın 56. maddesinde herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu belirtilmiş; çevreyi geliştirmenin, çevre sağlığını koruma ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğu ifade edilmiştir. Kuşkusuz hayvanlar, içinde yaşadığımız 'tabii çevre'nin vazgeçilmez unsurudur. Bireylerin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının etkili bir şekilde korunması, 'sağlıklı ve dengeli çevre'nin zorunlu unsurları olan hayvanların korunmasını gerektirmektedir. Zira hayvanların korunmadığı bir çevrenin sağlıklı ve dengeli olarak nitelendirilmesi, dolayısıyla insanların böyle bir çevrede yaşama hakkının korunduğu söylenemez. Kuşkusuz hayvanların korunması onlarla aynı dünyayı ve çevreyi paylaşan insanlara, topluma ve onun örgütlü hali olan devlete düşen önemli bir ödevdir...

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