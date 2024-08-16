İBB yurt başvuru şartları nelerdir, İBB yurtlarına kimler başvurabilir? İBB yurtlarına nasıl başvurulur?

İBB yurt başvuruları başladı. İBB İBB yurt başvuru sayfasından, başvuru şartları da belli oldu. Peki, 2024-2025 İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

İBB YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 akademik döneminde yurt başvuruları için süreci başlattı.



İBB yurt başvuruları 16-19 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak.

KİMLER İBB YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR?