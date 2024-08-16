İBB yurt başvuru şartları nelerdir, İBB yurtlarına kimler başvurabilir? İBB yurtlarına nasıl başvurulur?
İBB yurt başvurularına yönelik araştırmalar YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla sorgulanmaya başlamıştı. İBB yurt başvuruları başladı. Peki, İBB yurt başvuru şartları nelerdir, İBB yurtlarına kimler başvurabilir? İBB yurtlarına nasıl başvurulur?
16.08.2024 - 13:36 |
İBB yurt başvuruları başladı. İBB İBB yurt başvuru sayfasından, başvuru şartları da belli oldu. Peki, 2024-2025 İBB yurt başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
İBB YURT BAŞVURULARI BAŞLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 akademik döneminde yurt başvuruları için süreci başlattı.
İBB yurt başvuruları 16-19 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak.
KİMLER İBB YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR?
- T.C. vatandaşı olmak,
2. Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
3. Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içerisinde yer alması,
4. Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.
5. Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması.
6. Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
7. Kamu personeli olmaması.
8. Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığınız veya bulaşıcı hastalığınız bulunuyor mu ?
9. Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.