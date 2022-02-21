I harfi ile hayvan isimleri nelerdir?

Türkçede farklı isimde ve türde birçok hayvan bulunmaktadır. Bu hayvanların özellikle isimleri kültür amaçlı önem taşımaktadır. Bununla birlikte bazı kelime oyunlarında hayvanlar baş harfleri ile sorulmaktadır. Hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok farklı yerinde bulunan ve ı harfi ile başlayan hayvanlar da bulunmaktadır.

I HARFİ İLE BAŞLAYAN HAYVAN İSİMLERİ

Dünya çapında pek bilinmeyen ve değişik isimlerde anılan hayvanlar yer almaktadır. İsimleri ne kadar ilginç olsa da, dünya çapında değişik isimlere sahip binlerce hayvan bulunmaktadır. Bununla birlikte dünyanın farklı ülkelerinde var olan ve Türkçeye çevrilmiş isimleri I harfi ile başlayan hayvanlar da vardır. Ancak Türkçe'de "I" Harfi ile başlayan çok az hayvan türü olduğu görülmektedir. Bu konudaki ortak harf ile başlayan en az hayvan isimleri de listesinde "I" ile başlayan hayvanlar olabilir. Sonuç itibariyle Türkçe'de Başında "I" olan hayvan sayısı 6 olmaktadır.

I İLE BAŞLAYAN HAYVANLAR

Istakoz: Diğer adı Nephropida’dır. Denizlerde yaşayan kabuklu ailesinden gelir. Renkleri cinslerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak mavinin tonları yeşil, kahverengi gibi birçok renklerde görülebilir. Boyları genellikle 30-35 cm ve 4-5 kg olmaktadır.

Işıldak balığı: Küçük fener balığı olarak da bilinir. Atlantik ve Hint Okyanuslarında yaşar. Bu fener balığı türü, 7.0 santimetre uzunluğuna kadar büyür. (Hint ve Atlantik okyanusunda yaşamını sürdüren balık tür

Iskarmoz: Kemikli balıklardan ve sphyraenidae familyasındandır. 1 metreye kadar uzayabilir. Atlantik Okyanusu ve Akdeniz sularında yaşayan bir tür, barrakuda olarak bilinir. Yuvarlak, pullu, uzunca, burnu sivri bir balık.

İndir: Genellikle ağaçlarda yaşayan, siyah ve beyaz renklere sahip bir hayvandır.

Islık çalan marmot: Sincapgil ailesinden olan marmotlar kemirgen memeli hayvanlardır. Tehlike anında ıslık çalmaları ile bilinir.

Islıklı tavşan: Islıklı tavşangiller ya da cüce tavşangiller olarak bilinir. Bir memeli familyasıdır. 30 türü vardır. Pika olarak da adlandırılır.

Işık veren hacıyatmaz: Tropikal Amerika’da yaşayan ateş böcekleri gibi ışık verebilen bir tür hayvandır. Bazı hacıyatmaz türlerinin kınkanatlı grupları vardır.