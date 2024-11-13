Huzurevinde korkunç cinayet: Yaşlı kadını acımasızca öldürdüler!

Avusturalya’nın başkenti Kanberra’nın güneyindeki Cooma kasabasında ihbar üzerine bakım evine giden polis, 95 yaşındaki kadını şok tabancası ile vurdu. Elinde bıçak olduğu iddia edilen Clare Nowland, şok tabancısı ile vurulmasının ardından hayatını kaybetti.

Milliyet'te yer lan habere göre, 34 yaşındaki kıdemli polis memuru Kristian White mahkemeye çıktı. Kendisine yöneltilen kasıtsız adam öldürme suçunu kabul etmedi.

Avusturalya Yüksek Mahkemesi'nde haftalar sürecek duruşmada bu suçlamayla mücadele ediyor.

White'ın yaşlı kadını şok tabancasıyla vurduğu o anlara ilişkin görüntüler mahkemede izletildi. 95 yaşındaki Clare Nowland pembe pijamalarıyla bir odada masa başında oturmuş, elinde dört tekerlekli yürüme iskeletini tutarken görülüyor.

Kıdemli Polis memuru White görüntülerde, “Bu oyunu oynamıyoruz Clare, bırak onu.” diyor ve ardından şok tabancasını kaldırıp kadına doğru doğrultarak “Clare, dur artık. Bunu görüyor musun? Bu bir şok tabancası.” diye ekliyor.

Görüntüler daha sonra Memur White'ın şok tabancasının uyarı sistemini etkinleştirdiğini, yüksek bir ses çıkarmasına ve Bayan Nowland'a titreşen bir ışık tutmasına neden olduğunu gösteriyor. Yaşlı kadına “Gelmeye devam edersen şok tabancasını yiyeceksin.” diyor.

Haberin Devamı

Yaşlı kadın, iki eli de yürüteçte, yavaşça kapıya doğru ilerlemeye devam ediyor. Memur White ise “Dur, sadece... Hayır, lanet olsun,” dedikten sonra şok tabancasını kadının göğsüne doğrultuyor “Onu yakaladım... yakaladım” diye ekliyor.

Daha sonra her iki memurun da koşarak yaşlı kadının yanına gidiyor. Meslektaşıysa “Böyle olmasını beklemiyordum. Sadece tutabileceğimi düşünüyordum ama bıçak biraz fazla sivriydi ve bana doğrultulmuştu.”diyor.

95 yaşındaki Nowland'ın aile üyeleri, yerde yatarken başını tuttuğu ve neredeyse hiç hareket etmediği korkunç görüntüleri izlerken mahkemede gözyaşlarına boğuldu.

Kraliyet savcısı Brett Hatfield mahkemeye yaptığı açıklamada, sadece üç dakika süren yüzleşmenin davanın en önemli unsuru olduğunu söyledi. Kraliyet, Memur White'ın davranışının, Bayan Nowland'ı ciddi bir riske maruz bırakarak yükümlülüğünü ihlal ettiği için adam öldürme anlamına geldiğini iddia etti.

Haberin Devamı

Polis memuru White'ın olaydan sonra bir meslektaşına “Bir göz attım ve sözde yaşlı insanlara şok vermememiz gerekiyordu ama bu durumda vermem gerekiyordu." söylediği iddia ediliyor.

White'ın Avukatı Troy Edwards, White'ın bir polis memuru olarak görevleri doğrultusunda hareket ederek Nowland'ın kendisi ve başkaları için oluşturduğu “tehdidi durdurduğunu ve riski bertaraf ettiğini” söyledi.