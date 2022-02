Hüseyin Can Gökçek kimdir? Sıla Şentürk’ün katili Hüseyin Can Gökçek tutuklandı mı, ifadesinde ne dedi?

Hüseyin Can Gökçek kimdir, tutuklandı mı? sorusunun yanıtı tüm Türkiye tarafından sorgulanıyor. Sıla Şentürk’ü öldürülmesinin ardından gündem olan Hüseyin Can Gökçek’in ifadesi de merak ediliyor. Giresun’da hasta babaannesine refakat eden Sıla Şentürk (16), daha önce kaçırıp taciz eden eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek katledildi. Polis, kaçan cinayet zanlısını havalimanında yakalayıp gözaltına aldı. Peki, Sıla Şentürk’ün katili Hüseyin Can Gökçek ifadesinde ne dedi?

HÜSEYİN CAN GÖKÇEK KİMDİR, İFADESİNDE NE DEDİ?

Gözaltına alınan Hüseyin Can Gökçek, susma hakkını kullanarak polise ifade vermedi. Zanlının adam yaralamak da dahil 10 suç kaydının olduğu belirlendi.

SILA Şentürk (16) ile Hüseyin Can Gökçek (21), geçen yıl internetten tanıştı. Burada arkadaşlıklarını ilerlettiler. Ankara’da yaşayan Hüseyin Can Gökçek, Giresun’a giderek Sıla’nın ailesiyle tanıştı. Yaşı küçük olan Sıla, daha sonra ailesinin zoruyla Hüseyin Can Gökçek ile nişanlandırıldı. Gökçek, geçen yıl Sıla’yı kaçırdı. Ailesinin şikayeti üzerine ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ suçundan Hüseyin Can Gökçek tutuklandı. Nişan bozuldu. Ancak Sıla’nın ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine Gökçek, tutuksuz yargılanmak üzere 3 ay önce serbest bırakıldı.

SILA ŞENTÜRK DEVLET KORUMASINDAYDI

Hüseyin Can Gökçek tahliyesinin ardından Sıla ile barışmak istedi ancak genç kız bunu kabul etmedi. Tehditler başlayınca da Sıla Şentürk devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi. Sıla, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine yurttan alındı. Giresun’un merkeze bağlı Erikliman köyündeki babaannesinin yanına gitti.

HÜSEYİN CAN GÖKÇEK BARIŞMAYINCA KATLETTİ

Tehditlerini sürdüren Hüseyin Can Gökçek, önceki gün Ankara’dan Giresun’a gitti. Gökçek, izini bulduktan sonra dün sabah saatlerinde kent merkezinden taksi tutarak gittiği Erikliman köyünde, Sıla ile görüşmek istedi. Gökçek, barışma teklifini kabul etmeyen Sıla ile tartışmaya başladı. Daha sonra da üzerindeki bıçağı çıkarıp hunharca genç kızın boğazını kesti. Gökçek daha sonra olay yerinden kaçtı. Evde bulunan işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip yardım istedi. Olayı duyup eve koşan halası, Sıla’yı evin önünde yerde kanlar içinde yatarken buldu. 155’i aradı ama Sıla aşırı kan kaybından hayatını kaybetmişti.

İhbar üzerine polis de harekete geçti. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek’in sorgusu sürüyor. Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin Can Gökçek’i önce köye, ardından buradan alıp havalimanına götüren taksi sürücüsünün de ifadesine başvurdu.