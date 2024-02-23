Hurşit Yıldırım kimdir? Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım’ın özgeçmişi

Resmi gazetede yayınlanan atamalara göre Adalet Bakan yardımcısı Hasan Yılmaz’ın Yargıtay üyesi olmasının ardından boşalan bakan yardımcılığına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hurşit Yıldırım atandı.

HURŞİT YILDIRIM KİMDİR?

Ak Parti 26. Dönem İstanbul 1. Bölge Milletvekili olan Hurşit Yıldırım, 3Mart 1974 tarihinde Yozgat’ta dünyaya geldi.

Babasının adı Şevki, annesinin adı ise Fatma’dır. İlkokul eğitimini Kırşehir, ortaokul eğitimini ise Yozgat Yerköy İmam Hatip Lisesinde bitirdi. Üniversite eğitimi 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayarak mezun oldu. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü bünyesinde memur görevinde yer aldı. Hurşit Yıldırım, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesidir. Evli ve 3 kız çocuğu babası olan Hurşit Yıldırım, İngilizce ve Arapça dillerini de bilmektedir.