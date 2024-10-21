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HÜRJET ilk kez ses hızı üzerinde uçuş testi için havalandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET, ses hızı üzerinde ilk kez gerçekleştireceği uçuş için gökyüzüne doğru havalandı.

21.10.2024 - 11:43 |
HÜRJET ilk kez ses hızı üzerinde uçuş testi için havalandı

Play VideoPlay VideoTUSAŞ tarafından üretilen jet eğitim uçağı HÜRJET, planlı ve kontrollü bir şekilde Mürted Hava Meydanı'ndan saat 09.45'te havalanarak gökyüzü ile buluştu.

HÜRJET ilk kez ses hızı üzerinde uçuş testi için havalandı

Ses hızı üzerinde ilk kez gerçekleştireceği uçuş için gökyüzüne doğru havalanan HÜRJET'e bir adet F-16 savaş uçağı eşlik ediyor.

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