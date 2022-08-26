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HSK'dan Gülşen açıklaması: 'Anayasal zorunluluktur'

Hakimler ve Savcılar Kurulu, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun tutuklanmasına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, "Hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınılmasının anayasal zorunluluk olduğu" belirtildi.

26.08.2022 - 17:32 | | İHA
HSK'dan Gülşen açıklaması: 'Anayasal zorunluluktur'

HSK tarafınca yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hakim ve Cumhuriyet savcılarını yargısal takdir hakkı sınırlarında kalan ve kanun yollarına tabi birtakım karar ve uygulamaları üzerinden yıpratmaya dönük, hedef gösteren, eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret boyutuna varan açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle açıklama yapılması mecburiyeti doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, Anayasanın 138’inci maddesi hatırlatılarak şu ifadeler yer aldı:

"Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz."

HSK tarafından yapılan açıklama şu şekilde devam etti:

"Anayasa'nın 138’inci maddesi çerçevesinde tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur."

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