Hot Wheels Monster Trucks Live İstanbul’a geliyor: Schnell Ailesiyle! Unutulmaz bir canavar kamyon deneyimi

Bu yılın en dikkat çekici ekiplerinden biri ise, pistteki uyumlarını gerçek hayattaki ilişkilerinden alan bir çift: Rebecca ve Darron Schnell. Evli bir çift olan Schnell’ler, Hot Wheels Monster Trucks Live sahnesinde birlikte yarışan nadir sürücülerden biri.

Avrupa ve Amerika'da büyük beğeni toplayan performanslarıyla tanınan ikili, İstanbul gösterilerinde de seyircilerin kalbini kazanacak.

Rebecca Schnell, bu tutkusunu şöyle anlatıyor: “Bu sadece bir yarış değil, bir yaşam tarzı. Eşimle aynı tutkuyu sahnede paylaşmak

eşsiz bir his.”



Darron Schnell ise şöyle ekliyor: “Evde değilsek bile birlikteyiz. Bu bizim için hem bir yolculuk hem de bir hayalin

gerçekleşmesi.”

Gösteri; devasa kamyon atlayışları, ezme gösterileri ve interaktif sahne efektleriyle çocuklardan yetişkinlere kadar herkes için heyecan verici anlar vadediyor. Hot Wheels Monster Trucks Live sadece bir gösteri değil; çocukluğumuzun kahramanlarının gerçek dünyada can bulduğu büyülü bir evren. Schnell ailesi ve diğer kahraman sürücülerle tanışmak için bu benzersiz deneyimi 3-4 Mayıs’ta 4

seanslı gösterisi ile İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda olacak.

Haberin Devamı