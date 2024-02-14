Hırsız çalmaya çalıştığı kasanın altında kaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Kemer Mahallesindeki bir eczanede 11 Şubat Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi. Otomobille eczanenin önüne gelen kapüşonlu, maskeli ve eldivenli 4 hırsız, levyeyle eczanenin kepenk kilidini kırdı. Eczaneye giren bir hırsız çelik kasayı çekerek bulunduğu yerden aldı. Çok hızlı hareket eden hırsızlardan biri çelik kasayı sürüklemeye başladı. Hırsız, kasayı kapının yanına doğru sürüklediği sırada dengesini kaybedip yere düştü; çelik kasanın altında kaldı. Kasanın altında kalan hırsız arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşının yardımına koşan hırsızlar kasanın altında kalan arkadaşlarını kurtardı.

İki hırsız, yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar ve bir miktar paranın olduğu kasayı sürükleyerek otomobilin bagajına yükledi. Otomobile binen hırsızlar olay yerinden kaçıp kaçtı.

KASANIN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA

Çelik kasayı sürükleyen hırsızın kasanın altında kalması, kasanın altında kalan hırsızı arkadaşlarının kurtarması ve hırsızların çelik kasayı alıp kaçmaları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İş yeri çalışanı Musa Kalfa "Güvenlik sistemlerimizde bir eksiğimiz yok ama hırsıza kilit dayanmıyor. Alarm çalması telefona düşünce eczanede bir sıkıntı olduğunu düşündüm. Diğer mesai arkadaım buraya yakın oturuordu hemen 'Eczaneye bak alarma çalıyor' dedim. Gelip baktığımızda ilaçlarımızı saklamak için bulundurduğumuz çelik kasamızı götürmüşler.Daha sonra görüntüeri de izledik. Komşularımız plakayı almışlar ama polisler bize araç ve plakanın çalıntı olduğunu söyledi. Elleri eldivenli planlanmış , gayet profesyonelce hazırlanmış bir hırsızlık olayı. Büyük ihtimalle kasanın içerisindeki ilaçları elde etmek istediler. Sakladığımız ilaçlar daha çok reçeteli satılan ilaçlar. Onlar da ilaçları kullanmak için kasamızı alıp götürmüşler. Eczaneye giriyorlar direk kasaya yöneliyorlar. Hiçbir yere bakmıyorlar üstündeki bozuk para kasamızı bile açmıyorlar. Direk kasayaı alıp sürükleyip götürüyorlar. Kasa da çok ağır; biz 3 kişi zor yerleştiriyoruz, o tek başına çekiyor. Hatta düşürüyor altında kalıyor, diğer arkadaşı gelip çıkarıyor. Çok hızlılar, işi de profesyonel yapıyorlar Polisi durumu intikal etirdik; gerekenler yapıldı. " diye konuştu.(DHA)

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