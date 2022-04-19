Hırka-i Şerif ne zaman ziyarete açılıyor, Hırka-i Şerif ziyarete açılacak mı? Hırka-i Şerif Camii nerede, nasıl gidilir?

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, pandemi nedeniyle 2 yıldır ziyarete kapalıydı. Ramazan ayının başında Hırka-i Şerif Vakfı tarafından bu sene de ziyarete kapalı olacağı açıklanmıştı. Vaka sayılarındaki düşüş bu kararı değiştirdi.

HIRKA-İ ŞERİF NE ZAMAN ZİYARETE AÇILIYOR?

Hırka-i Şerif 22 Nisan'da ziyarete açılıyor.

Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu, Vakıf Başkanı Barış Samir, İstanbul Valiliği'nin desteğiyle Hırka-i Şerif'i 22 Nisan'da ziyarete açacaklarını belirtti. Samir yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Her sene Ramazan ayında ziyarete açılan Hırka-i Şerif, 2 yıldır pandemi nedeniyle ziyarete kapalıydı.

Ancak bu sene vaka sayılarındaki düşüşün ardından İstanbul Valiliği 'Biz destek olalım ziyarete açın' dedi. Bunun üzerine yaptığımız görüşmelerde hem valilikten hem de emniyetten, güvenlik ve pandemi tedbirleriyle ilgili destek sağlanacağı sözü aldık. Hırka-i Şerif'i 22 Nisan Cuma günü ziyarete açmaya karar verdik. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, ziyaretleri sırasında pandemi kurallarına uymaları" dedi

HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan caminin yer aldığı durak, Hırka-i Şerif mahallesidir. İETT otobüs hattını kullanmak suretiyle bu durağa ulaşmak mümkündür. Eminönü tarafından 38E numaralı otobüsler bu duraktan geçmektedir. Aynı zamanda Yenikapı Metro hattıyla da Hırka-i şerif camisine ulaşmak mümkündür. Fatih durağı istikametine giden Metroya binmek ve Fatih’te inmek gerekir. Daha sonra Hırka-i Şerif mahallesine giden 38E veya minibüslere binebilirsiniz.