Hiranur Vakfı binasında yıkım! 'Ruhsata uygun olmayan alanlar var'

Hiranur Vakfı'nın binası imara aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Aralık 2022'de mühürlenmişti. Hiranur Vakfı'nın avukatı tarafından yürütmenin iptali davası açıldı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, idari işlemin yürütülmesinin durdurulması için 'açıkça hukuka aykırılık' ve işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması' koşullarının bir arada bulunması gerektiğini belirterek yürütmenin durdurulmasını reddetti. Karar üzerine Hiranur Vakfı'na ait Sancaktepe'de bulunan binanın kaçak bölümlerinde bu sabah, İBB ekiplerince yıkım yapıldı. Bu arada İBB ekiplerinden önce yıkımın bir bölümünün vakıf tarafından yapıldığı görüldü. Karar üzerine İBB'ye bağlı İGDAŞ, İmar Dairesi Başkanlığı ve zabıta ekipleri saat 09.30 itibariyle kaçak yapının yıkımına başlamak için vakfın Sancaktepe'de bulunan binasının önüne geldi. Vakfın üyeleri de bina önünde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Vakfın girişinde bulunan bir yapının ise iddiaya göre, Hiranur Vakfı mensupları tarafından ekipler gelmeden önce kısmen yıkıldığı ve girişe vakfa ait bir kepçe park edildiği görüldü. İGDAŞ ekipleri yapının doğalgazını kesti. Belediye ekipleri ile vakıf üyeleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Ekipler, bina içerisinde vakfa ait eşyaların çıkarılması için bir süre bekledi. Saatler sonra vakıf içerisinde kaçak yapıların İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yıkımı tamamlandı.

"RUHSATA UYGUN OLMAYAN ALANLAR VAR"

İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün, vakıf binasının önüne gelerek incelemelerde bulundu. Burada konuşan Akgün, "Bugün Sancaktepe'de yaklaşık 1 yıl öncesinden başlattığımız tespit çalışmaları doğrultusunda alınan yıkım kararını gerçekleştirmeye başladık. Süreci şöyle özetleyebilirim. 2022 yılının Şubat ayında biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar kontrolleri doğrultusunda burada bir kaçak yapılaşma tespit etmiştik. Tespit de şuydu: Şu anda yıkımı gerçekleştirilen yer 5 blokluk bir konut alanında. Ama ruhsatına aykırı bir şekilde ara bölmelerde kapatmalar olduğu, belirli yapıların olduğu tespit etmiştik. Geçtiğimiz Aralık ayında biz burada bildiğiniz üzere bir yapı takip tutanağı düzenledik. Binayı mühürledik. Binanın mühürlenmesinin üzerine de konuyu İstanbul Büyükşehir Belediye encümenine yasal olarak taşıdık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi encümeni de oy birliğiyle önce bir idari para cezası kararı alındı. Bu idari para cezası yasal olarak ilgililere tebliğ edilmesi gerekiyor. İlgililere tebliğ edildi. 1 ay içerisinde yine burada herhangi bir düzenleme, düzeltme işlemleri yapılmadığı için biz bir yıkım kararı verdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin encümeninden oy birliğiyle bir yıkım kararı alındı. Bu doğrultuda da biz yapmamız gereken yasal görev ve sorumluluklarımız doğrultusunda da bu yapının kaçak olan bölümlerin yıkımına başladık. Burada 5 tane blok var. Bu 5 bloğun arasında kapatılmış ruhsata uygun olmayan alanlar var. Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz." dedi.

"İMARA AYKIRI DENİLEN YAPI NAMAZ KILMAK AMACI İLE ÜSTÜ KAPATILAN BİR ALANDIR"

Hiranur Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bulut Müslüm Gezer, "Öncelikle belirtmek isteriz ki HİRANUR Vakfı hiçbir alanı kaçak değildir. Bu karalamayı asla kabul etmiyoruz. İmara ve projeye aykırı denilen yapı bölge halkının namaz kılmak amacı ile; taziyesi olduğunda taziyesini yapmak amacı ile; ya da bir toplantı ya da sohbet amacı ile üstü kapatılan bir alandır. Bunun da yapı özelliği söz konusu değildir. Bu nedenle yapılan işlemler bu yönüyle de hukuka aykırıdır. Öncelikle İBB İdare tarafından; 08/12/2022 tarihli Yapı Tatil Tutanağı gereğince, 08.12.2022 tarihinde mühürleme işlemi yapılmıştır. İBB tarafından yapılan bu işlem hukuka aykırıdır. Vakfımız hakkında bu işlemi yapma yetkisi ilçe belediyesindedir. İBB yetkisi olmayan bir işlem tesis etmekte ve yapılan işlemlerde tekerrür eden işlemlerdir. Ayrıca söz konusu bu işlemlerle ilgili davamız İstanbul İdare Mahkemesinde derdesttir" dedi.