Hıdırellez dilekleri yakılır mı? Hıdırellez dilekleri alındıktan sonra ne yapılır, Hıdırellez dilek kağıdı saklanır mı, Hıdırellez dilek kağıdı suya ne zaman atılır?

Hıdırellez'in gelmesiyle çeşitli ritüeller gerçekleştirilir. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyenler, Hıdrellez gecesi isteklerini bir kağıda yazar. Daha sonra da bu kağıtları gül ağacına asar ya da toprağa gömer. Peki, Hıdırellez dilekleri saklanır mı yakılır mı, Hıdırellez dilek kağıdı alındıktan sonra ne yapılır? Hıdırellez dileği yakılır mı?

HIDIRELLEZ DİLEKLERİ YAKILIR MI (SAKLANIR MI), HIDIRELLEZ DİLEKLERİ ALINDIKTAN SONRA NE YAPILIR?

Hıdrellez gecesi dilekler kağıda yazıldıktan sonra gül ağacına da asılabilir. Asılan dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden alınarak suya bırakılır. Eğer dilek ağacına para asıldıysa da o para cüzdana konur ve yıl boyunca harcanmaz.

Gül ağacı ya da su bulamıyorsanız, dileğinizi yakabilirsiniz. Dileğinizi bir kağıda çizip, kağıdı metal bir kap içinde yakabilirsiniz. Ateşin arındırıcı bir güce sahip olduğu biliniyor.

Hıdırellez için gül ağacı şartı mı? Hıdırellez gününde, gül ağacı dalları toplanır ve evlerin veya sokakların kapılarına asılır. Bu gül dalları, bereket, mutluluk ve sağlık getirdiğine inanılan sembolik bir değere sahiptir. Ayrıca, bu gül dalları, insanların dileklerinin kabul edilmesi için de bir dua aracı olarak kullanılır. İnsanlar, gül dallarının üzerine dileklerini yazarak, gül dallarını evlerinin kapısına veya bir ağaca asarlar.

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HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

Kuzu eti yemek, Hıdırellez gecesi soğuk suya girmek, ateş üzerinden atlamak, salıncakta sallanmak sağlık dileklerini; yiyecek, içecek kaplarının, ambarların, para keselerinin, cüzdanların ağzının açık bırakılması, mayasız sütün yoğurt olmasının beklenmesi bolluk ve bereket dileklerini; ev, araba, çocuk, tarla, bağ bahçe gibi dileklerin gül ağacının dibine çizilmesi, olması istenilen şeylerin bir kâğıda yazılması daha sonra bu kâğıtların akarsu, göl ya da denize bırakılması mal mülk dileklerini ifade eden genel Hıdırellez uygulamalarıdır. Kilit açma ve martufal geleneği gibi kısmet ve talih açma ile ilgili uygulamalar da Hıdırellez günü gerçekleştirilmektedir.

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Hıdrellez gecesi, gül fidanının dibine dilekler adanmakta ve bu dilekler şekillerle belirlenmektedir. Özellikle son yıllarda kişilerin gelecekten beklentilere ilişkin yapılan uygulamaların başında, gül dalına dileklerin bağlanması ve gül ağacı altına taşlardan ev yapılması gelmektedir. Örneğin evi olmayanlar taşları dizerek ev şekli yapar, çocuğu olmayan kadınlar halı tezgâhlarına sembolik beşikler yaparak bağlar, evlenmek isteyenler yine taşlardan ev figürü oluştururlarmış. Deniz kıyısında olan köylerde ise dilekler sahilde kumun üzerine geçmişte olduğu gibi günümüzde de çizilmektedir.

Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır:

Hıdırellez gecesi dilenen dilekler gerçekleşinceye kadar kimseye söylenmezmiş. Dilek kabul olunca da eğer bir adak adandıysa o mutlaka yapılırmış.

Evlenmediği için artık kısmetinin kapalı olduğuna inanılan gençlere kısmetinin açılması için gencin akşamdan bir odada kilitlenmesi ve ertesi sabah kilitleyen kişinin erkenden kalkıp iki rekat namaz kıldıktan sonra gidip evlenmeyen genci uyandırıp, başının üstünde aynı kilidi “Allah’ım ben bu kilidi açıyorum sen de kısmetini aç “ diyerek açma uygulamasıdır.

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Hıdırellez gecesi yapılan uygulamaların bir kısmı da bolluk ve bereket adına gerçekleşenleri kapsamaktadır. ıdırellez gecesi pencerelerin önüne, bir yıl boyunca parasız kalmamak için para konulurmuş.

Hıdırellez gecesi herkes namaz kılıp dilekte bulunur. Evi olmayanlar taşlarla küçük evler yapar. Taşları üst üste dizerek katlar yapar. Gelecek Hıdırelleze kadar dileklerin tutacağına inanılır. Ayrıca evde kalmış kızların evlenebilmesi için kırk evden toplanan kumaş parçalarından yorgan dikilir, ya da yine kırk evden toplanan paralarla bir yorgan alınır ve Hıdırellez gecesi bu yorganlar örtülür. Böylece, evlenememiş kızın bir dahaki Hıdırelleze kadar evleneceğine inanılır.