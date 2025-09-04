HGS kartı nedir, nasıl alınır?

Haberin Devamı

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Türkiye'deki otoyol ve köprü geçişlerini hızlandıran modern bir ödeme çözümüdür. Bu sistem, sürücülere gişelerde duraksamadan geçiş yapma imkânı sunarak hem zamandan tasarruf sağlar hem de trafiğin akıcılığını artırır. HGS'nin en pratik bileşenlerinden biri olan HGS kartı, etiket tipine bir alternatif olarak sunulur ve yapışkan özelliği olmadığı için araç içinde kolayca taşınabilir. Bu sayede, sürücüler için esnek ve kullanışlı bir ödeme yöntemi haline gelir. Sistemin sorunsuz çalışması, geçiş ücretlerinin otomatik olarak tahsil edilmesine olanak tanır ve sürücülerin bakiye takibi yaparak seyahatlerini kesintisiz sürdürmelerini sağlar.

HGS kartı, otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretlerini elektronik olarak ödemeyi sağlayan, Hızlı Geçiş Sistemi'nin bir parçası olan temassız bir karttır. Sistemin temel amacı, gişelerde nakit ödeme veya manuel kart okutma gibi işlemleri ortadan kaldırarak geçişleri hızlandırmak ve trafik sıkışıklığını azaltmak. HGS, "etiket tipi" ve "kart tipi" olmak üzere iki farklı şekilde sunulur. Etiket tipi HGS, aracın ön camına yapıştırılarak kullanılırken, kart tipi HGS'nin yapışkan özelliği yoktur ve araç içinde taşınabilir.

HGS kartı, gişelerdeki otomatik okuyucular tarafından algılanarak çalışır. Araç gişeden geçerken okuyucu, kartı saniyeler içinde tarar ve geçiş ücretini kartın bağlı olduğu HGS hesabındaki bakiyeden otomatik olarak düşer. Bu sayede sürücülerin durmasına veya yavaşlamasına gerek kalmaz. Sistemin verimli çalışabilmesi için kartın araç içinde okuyucunun rahatça görebileceği bir konumda olması önemlidir.

HGS kartı almak oldukça basit bir işlemdir ve birkaç farklı noktadan temin edilebilir. Başvuru sırasında talep edilen belgeler, başvuru sahibinin gerçek veya tüzel kişi olmasına göre değişiklik gösterir.

Gerekli Belgeler:

Gerçek kişiler için: Başvuru yapan kişinin kimlik belgesi ve araca ait ruhsatın aslı veya fotokopisi yeterlidir.

Tüzel kişiler (şirketler) için: Araç ruhsatına ek olarak, şirkete ait yetki belgesi ve imza sirküleri gibi resmi evraklar talep edilir.

Satın Alma Noktaları:

HGS kartı veya etiketi almak için başvurulabilecek yerler şunlar:

PTT şubeleri: Türkiye genelindeki tüm PTT şubelerinden HGS başvurusu yapılabilir.

Anlaşmalı bankalar: Birçok banka, müşterilerine HGS hizmeti sunmaktadır. Hatta bazı bankalar, otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda kartı ücretsiz olarak temin edebilmektedir.

Anlaşmalı benzin istasyonları: Bazı akaryakıt istasyonları da HGS satış noktası olarak hizmet vermektedir.

2025 yılı itibarıyla belirlenen HGS ücretleri satış noktasına göre farklılık gösterebilir. PTT şubelerinde yapışkan tipi etiket 110 TL, kart tipi etiket ise 160 TL olarak ücretlendirilmiştir.