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HGS gişelerinden hızlı geçen sürücünün ehliyetine el konuldu

25.04.2025 - 12:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

HGS gişelerinden hızlı geçen sürücünün ehliyetine el konuldu

Çekmeköy'de, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gişelerinden "hızlı geçme" akımına katılan sürücünün ehliyetine 4 ay süreyle el konuldu.

Aracıyla Hüseyinli Gişeleri'nden 110 kilometre hızla geçen sürücü M.Ö.'nün bu anı cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyasından paylaşması üzerine İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Gözaltına alınan sürücü M.Ö'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısız araç kullanmak", "trafik kurallarına uymamak", "trafik akışını engellemek" ve "takip mesafesine uymamak" maddelerinden 6 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetine 4 ay süreyle el konulan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol tedbiri şartıyla serbest bırakıldı.

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