HGS etiket olmadan plakadan okur mu?

Araçların köprü ve otoyollardan hızlıca geçiş yapmasını sağlayan HGS'nin ön camda bir etikete sahip olması gerektiği bilgisi, sürücüler arasında kafa karışıklığına yol açabiliyor. Özellikle banka görevlilerinin "yapıştırmanıza gerek yok" gibi yönlendirmeleriyle birlikte, "HGS etiket olmadan plakadan okunur mu?" sorusu sıklıkla akıllara geliyor. Plakaya tanımlı HGS hesabından bakiye düşülüyor olması, bu sorunun cevabını merak edenleri daha da şüpheye düşürüyor. Peki, HGS sistemi gerçekten de etikete ihtiyaç duymadan sadece plaka üzerinden çalışıyor mu? Bu sistemin detayları ve olası riskleri neler?

HGS nedir, ne işe yarar?

HGS (Hızlı Geçiş Sistemi), Türkiye'deki otoyol ve köprü geçişlerinde ücret ödemelerini otomatik olarak tahsil eden bir sistemdir. Amacı, nakit ödeme gişelerindeki yığılmaları önlemek, geçişleri hızlandırmak ve trafik akışını kolaylaştırmak.

Bu sistem, aracınızın ön camına yapıştırılan HGS etiketi veya kartı ile çalışır. Geçiş gişelerindeki antenler, aracınızdaki etiketi okur ve önceden yüklenmiş olan HGS bakiyenizden geçiş ücretini otomatik olarak düşer. Bu sayede sürücüler durmak zorunda kalmadan, hızlarını yavaşlatarak geçiş yapabilirler. HGS, zaman tasarrufu sağlamasının yanı sıra, geçiş ücretlerinin daha düzenli ve kolay bir şekilde ödenmesini de mümkün kılar.

HGS sisteminin temel prensibi etiket okumaya dayanır. Geçiş gişelerindeki sensörler, öncelikle aracınızdaki HGS etiketini okur ve bakiyenizden düşüm yapar. Ancak bazı durumlarda bu etiket okuma işlemi başarısız olabilir. Örneğin, etiket yanlış yere yapıştırılmışsa, zarar görmüşse veya okuyucu arızalıysa sistem etiketi okuyamaz.

Bu gibi durumlarda devreye plaka tanıma sistemi girer. Plaka tanıma sistemi, etiketin okunamaması halinde, aracınızın plakasını otomatik olarak algılar. Eğer plakanız HGS hesabınıza kayıtlıysa, sistem bu plakayı etiketle eşleştirerek geçiş ücretini yine de tanımladığınız banka hesabınızdan düşebilir. Yani evet, sistem etiketi okuyamadığında plaka üzerinden de bakiyeyi kontrol edebilir ve düşüm yapabilir.

Ancak bu durum, HGS etiketine ihtiyaç olmadığı anlamına gelmiyor. Plaka tanıma sistemi, bir yedek mekanizma olarak işler. Sadece plakaya güvenmek, ciddi riskler taşıyabilir. Plaka kirli, eğik, okunamayacak kadar hasarlıysa veya sistemin okuma sensörlerinde bir hata oluşursa, geçişiniz "kaçak geçiş" olarak kaydedilebilir.

Kaçak geçiş durumunda, ücretin 15 gün içinde ödenmemesi halinde geçiş ücretinin 4 katı ceza uygulanır.