Herkes Ramazan pidesi kuyruğu sanıyor! 140 bin lirayı duyanlar sıraya giriyor

Yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre araçlarında standart dışı (APP) plaka kullandığı tespit edilen sürücülere ilk ihlalde 140 bin lira para cezası uygulanacağı ve sürücü belgelerine 30 gün süreyle el konulacağı açıklandı. Aynı ihlalin yıl içinde tekrar edilmesi durumunda ise cezanın 280 bin liraya kadar çıkabileceği ve ehliyete 60 gün süreyle el konulacağı belirtiliyor.

Bu cezalarla karşılaşmak istemeyen çok sayıda sürücü, Bursa’daki Şoförler Odası'na giderek plakalarını değiştirmek için sıraya girdi. Sabah saatlerinden itibaren oluşan yoğunluk nedeniyle bazı sürücüler saatlerce bekledi.

Plakasını değiştirmek için sıraya giren bir vatandaş yaşanan yoğunluğa tepki göstererek, "Yeni plakayla eski plaka arasında çok büyük bir fark yok. Yazıları biraz küçültmüşler, aralarındaki boşluğu azaltmışlar. Eskisinde bolt karakter vardı, mühür vardı ama barkod yoktu. Şimdi küçük farklar var" dedi.

Yoğunluğun farklı ilçelerden gelen sürücüler nedeniyle oluştuğunu belirten bir vatandaş da, "Kestel’den gelen var, Gürsu’dan gelen var, Nilüfer’den gelen var. Ben Teleferik’ten geldim. Böyle olmaması gerekiyor. Her ilçede Şoförler Odası'nın bu işlemi yapması lazım. Yıldırım’da sordum, beni buraya yönlendirdiler. İnsanlar Ramazan ayında saatlerce bekliyor. Bu yoğunluğun azaltılması lazım" diye konuştu.

Plaka değişimi için ödeme yaptığını da söyleyen vatandaş, "Notere 421 lira ödedik, buraya da 850 lira yatırdık. Toplamda yaklaşık 1.270 liraya mal oldu" ifadelerini kullandı.

Şoförler Odası'nda işlemlerin 15.30'da sona erdiği öğrenildi.

ŞANLIURFA'DA DA BENZER MANZARALAR

Alınan kararı duyan vatandaşlar, gerekli evrak ve para tahsilat işlemlerinin ardından bağlı bulunduğu ilin şoförler odasının yolunu tuttu. Fahiş ceza nedeniyle bir an önce işlemini yapmak isteyen yüzlerce kişi, Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

3 saat 15 dakikadır sırada beklediğini belirten Mustafa Şen, "Saat şu an 13.40, biz 10.25'te buraya geldik. 3 saat 15 dakikadır sırada bekliyorum. Mağdur değiliz desek yalan olur. Parasında da değilim, kaç saattir bu şekilde sırada bekliyoruz. Hadi gençleri geçtim, yaşlılar da var. Randevulu sistemle bu işlemler yapılabilirdi" dedi.

Sırada bekleyen vatandaşlardan Halil Taş, "Sabah saat 09.00'dan beri sırada bekliyoruz. Bu ramazan vakti mağdur edildik. 2026 yılında yaşadığımız duruma bakın, ne yapalım bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Koskoca kurumda bir eleman çalışıyor. Allah var, bu kadar insan eziyet çekmek zorunda mı? 3-4 kişilik bölme yapılmış, gişe var fakat sadece 1 kişi çalışıyor. Vicdan, merhamet ya saatlerdir buradayız. Çilemiz mi nu ayıptır, günahtır" diye konuştu.