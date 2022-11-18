Helenistik ve Roma dönemlerine ait 2 bin 384 tarihi eser ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine dün akşam S.S.’nin adresine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1850 sikke, 527 obje, 1 gordon boynuz desenli bronz plaka, 1 yuvarlak aslan başlı aplik, 1 mühür, 1 baykuş heykeli, 1 cam vazo, 1 bronz vazo, 1 vazo kulpu olmak üzere toplam 2 bin 384 tarihi eser, 1 dedektör, ve 50 adet 9 milimetre, 8 adet 7,62 milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi.



Tarihi eserlere el konurken, şüpheli S.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.