Helenistik ve Roma dönemlerine ait 2 bin 384 tarihi eser ele geçirildi
Manisa'nın Kula ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 384 tarihi eser ile çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
18.11.2022 - 15:33 | | DHA
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine dün akşam S.S.’nin adresine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1850 sikke, 527 obje, 1 gordon boynuz desenli bronz plaka, 1 yuvarlak aslan başlı aplik, 1 mühür, 1 baykuş heykeli, 1 cam vazo, 1 bronz vazo, 1 vazo kulpu olmak üzere toplam 2 bin 384 tarihi eser, 1 dedektör, ve 50 adet 9 milimetre, 8 adet 7,62 milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi.
Tarihi eserlere el konurken, şüpheli S.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.