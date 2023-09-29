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HDP'li Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma resen başlatıldı.

29.09.2023 - 18:35 | | ANKARA, (DHA)
HDP'li Ömer Öcalan hakkında resen soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; 28'inci dönem Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan bugün 'Ailelerimizle örgütlü ve özgür yaşamı büyütüyoruz' temalı programa katılarak, 'Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için mücadele etmekteyiz, mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecektir' ifadelerini kullandı. Ömer Öcalan'ın açıklamasının 3713 sayılı 'Terörle Mücadele Kanunu' kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, hakkında resen soruşturma başlatıldı. (DHA)

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