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Hayaller ve Hayatlar dizisi hangi kanalda? Hayaller ve Hayatlar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hayaller ve Hayatlar dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi! Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hayaller ve Hayatlar dizisinin senaryosunu Yelda Eroğlu kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Peki, Hayaller ve Hayatlar dizisi hangi kanalda? Hayaller ve Hayatlar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Hayaller ve Hayatlar dizisinin oyuncu kadrosu…

18.02.2022 - 13:28 |
Hayaller ve Hayatlar dizisi hangi kanalda? Hayaller ve Hayatlar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hayallar ve Hayatlar dizisi ilk bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Ekranların merakla beklenen çiçeği burnunda dizisi Hayaller ve Hayatlar dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yayımlanan ilk bölümün ardından pek çok kişi Hayaller ve Hayatlar dizisi ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Hayaller ve Hayatlar dizisi hangi kanalda? Hayaller ve Hayatlar dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Hayaller ve Hayatlar dizisinin oyuncu kadrosu…

HAYALLER VE HAYATLAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hayaller ve Hayatlar dizisi 4 farklı kadının 4 farklı hayatına odaklanıyor. Dizi, hayaller ve hayatın gerçekleri arasındaki sonsuz çatışmayı merkeze alırken yaşamın içinden çarpıcı karakterleri ile ekranlara geliyor.

HAYALLER VE HAYATLAR DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Hayaller ve Hayatlar dizisi dijital içerik platformu olan beIN CONNECT'te ve beIN ORIGINALS kanallarından yayınlanıyor.

HAYALLER VE HAYATLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

17 Şubat'ta izleyici ile buluşan Hayaller ve Hayatlar dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde;

Özge Gürel,

Aybüke Pusat,

Melisa Aslı Pamuk,

Serkay Tütüncü,

Ekin Mert Daymaz,

Halil İbrahim Kurum,

Yeşim Ceren Bozoğlu,

Yusuf Çim.

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