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Havalı İtalyan Baykar'ın oluyor: İlk imzalar atıldı

27.01.2025 - 15:56Güncellenme Tarihi:
Havalı İtalyan Baykar'ın oluyor: İlk imzalar atıldı

Baykar ve Piaggio Aerospace arasında, İtalyan havacılık devinin iş komplekslerinin Baykar'a devri için ön sözleşme imzaladı.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, ülkenin havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına geçen ay onay vermişti. Baykar, çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazanmıştı.

Bu kapsamda Baykar ve Piaggio Aerospace arasında, İtalyan havacılık devinin iş komplekslerinin Baykar'a devri için ön sözleşme imzalandı.

Piaggio Aerospace'den yapılan açıklamada, marka altında faaliyet gösteren Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation'ın iş komplekslerinin, insansız hava aracı sistemleri ve ileri havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminde lider olan Türk şirketi Baykar'a devri için ön sözleşme imzalandığı belirtildi.

İtalyan İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığının 27 Aralık 2024'te işlemi onayladığı aktarılan açıklamada, anlaşmanın iki şirketin üst düzey yetkilileri tarafından imzalandığı ifade edildi.

Devrin, İtalya Bakanlar Kurulu Başkanlığının onayı da dahil olmak üzere çeşitli koşulların yerine getirilmesinin ardından baharda tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

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Açıklamada ayrıca, Baykar'ın iş komplekslerinin yeniden hayata geçirilmesine yönelik planını sunacağı, sendika temsilclerinin de katılacağı bir istişare toplantısının gelecek haftalarda yapılmasının planlandığı belirtildi.

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