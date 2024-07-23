Havalar ne zaman serinleyecek, neden bu kadar sıcak? Sıcaklıklar ne zaman düşecek 2024, havalar normale ne zaman dönecek?

Meteoroloji, yurdun genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, çarşamba gününden itibaren düşmeye başlayacağını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre; cumartesi günü sıcaklıklar iç kesimlerde 7-8 derece sahil kesimlerinde ise 1-2 derece düşecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftanın hava tahminine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Türkiye genelinde sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren azalacağını belirten Özdemirci, "Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyrediyor. Ancak özellikle iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerine düşecek. Cumartesi gününden itibaren ise biraz daha düşecek" dedi.



İç Anadolu Bölgesi'nde 35-36 derece olan sıcaklıkların çarşambadan itibaren 32, cumartesiden sonra ise 28-29 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Sahil kesimlerinde ise sıcaklıklar 1-2 derece azalacak.



Yarın Marmara'nın batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Konya ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

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Çarşamba günü ise sağanak yağışın etki alanı genişleyerek Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu Bölgesi genelinde, Akdeniz'in iç kesimleri ve Afyonkarahisar çevrelerinde etkili olacak. Aydın ve Denizli'de sıcaklıklar 42-43 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise 40 derecenin üzerinde seyredecek.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul'da yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların gündüz 32-33, gece 25-26 derece arasında seyredeceği belirtildi.

Ankara'da yarın parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ve yağış beklenmiyor. Ancak çarşamba günü merkez ve doğu ilçelerinde yağış bekleniyor, perşembe günü ise yağışlı ve 21-33 derece sıcaklık öngörülüyor.

İzmir'de ise 3 gün boyunca sağanak beklenmiyor, sıcaklıklar 36-38 dereceler arasında olacak.