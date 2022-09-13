Hava tersine dönüyor ve tamamen değişiyor! Meteoroloji son dakika duyurdu, 45 ili vuracak! Özellikle uyarı yapıldı
13 Eylül hava durumu son dakika... Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Hava yeniden tersine dönecek. MGM bugün ve önümüzdeki günlere ilişkin güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Bugün ve yarın da kuvvetli yağışlar devam edecek. Perşembe gününden itibaren ise güneşli hava tüm yurtta tekrar kendini gösterecek. Sıcaklıklar da yeniden artışa geçecek. Eylül ayı bir yağmur bir güneş şeklindeki dalgalanmalarla geçerken, vatandaşlar da güncel hava durumunu takip ediyor. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Yağışlar hangi bölgeleri etkisi altına alacak? Prof. Dr. Orhan Şen'den de açıklama geldi. İşte hava durumuna ilişkin son dakika tahminleri ve Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz ile Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, güneydoğu ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.
BUGÜN İÇİN SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER
Adana, Artvin, Giresun, Hatay, Mersin, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Osmaniye
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon’un batı ilçeleri ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Rize il geneli ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri ile Mersin’in doğu, Adana’nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
13 EYLÜL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Mersin’in doğu, Adana’nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon’un batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Rize il geneli ile Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kg/m²) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN YENİ HAVA DURUMU TAHMİNİ
Eylül ayının ortasına gelindi ancak bu süreçte hava dengesiz şekilde ilerliyor. Aynı gün içinde hem yağmur yağıyor hem de güneş açıyor. Yaz ile kış adeta bir arada yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Salı ve çarşamba günü yağmur geliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, "Sıcaklıklar düşmeye başladı. Salı günü devam edecek bu yağmur. İstanbul için 22-23 dereceye kadar düşecek. Marmara, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de yağışlar devam edecek" dedi.
Çarşamba gününden sonra ise sıcaklar tekrardan etkisini göstermeye başlayacak. Prof. Dr. Orhan Şen, "Perşembe günü itibari ile sıcak hava dalgası geliyor. Belki de bu yaz hiç gelmeyen sıcak hava dalgası bu Eylül ayında gelecek. İstanbul belki de bu senenin en sıcak gününü yaşayacak. Cuma cumartesi günü İstanbul hava sıcaklığı 32-33 derecelere çıkabilir" diye konuştu.
Peki, sıcak hava hangi bölgelerde etkili olacak? Prof. Dr. Şen, "Marmara ve Ege Bölgesi'nde etkili olacak. 4 -5 gün etkili olabilir sıcak hava dalgası" ifadelerini kullandı.
BUGÜN HAVA DURUMU HARİTASI
14 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU
15 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU
16 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU
17 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU