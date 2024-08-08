Hatice Kübra İlgün kimdir, nereli, kaç yaşında? Paris Olimpiyatları Hatice Kübra İlgün tekvando maçı

Hatice Kübra İlgün, 2017 Dünya Şampiyonası 57 kg mücadelesinde gümüş madalya kazandı. Kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün, yaptığı maçlarda sırasıyla Kenyalı, Letonyalı, Alman ve Portekizli rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Hatice Kübra İlgün Kimdir?

Hatice Kübra İlgün, 1 Ocak 1993 doğumlu olup, Türk tekvandosunun önde gelen sporcularından biridir. 57 kilo kategorisinde mücadele eden İlgün, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve milli takım adına katıldığı turnuvalarda üstün başarılar elde etmiştir.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kilo kategorisinde bronz madalya kazanan İlgün, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatmıştır. 2017 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olmuştur ve bu başarısıyla uluslararası platformlarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmiştir.

2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda finalde Polonyalı rakibi Patrycja Adamkiewicz'i yenerek Avrupa Şampiyonu olmuştur. Ayrıca, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanmış ve Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya alarak başarısını pekiştirmiştir.

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2023 yılında Bakü'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan İlgün, aynı yıl Polonya'da yapılan Avrupa Oyunları'nda da bronz madalya elde etmiştir. Yarı finalde yaşadığı sakatlığa rağmen mücadelesine devam eden İlgün, azmi ve kararlılığıyla büyük takdir toplamıştır.