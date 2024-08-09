Hatice Akbaş nereli, Milli Boksör Hatice Akbaş kimdir, kaç yaşında? Hatice Akbaş’ın hayatı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Boks kadınlar 54 kiloda gümüş Madalya kazanan Hatice Akbaş, ilk olimpiyat tecrübesinde madalya kazanmanın gururunu yaşıyor.

Roland-Garros'ta oynanan final müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akbaş, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.



"Ancak içim biraz buruk." diyen Akbaş, "Hep 'Bronz ve altın alanlar sevinir, gümüş alanlar üzülür.' derler. Aslında öyle ama ilk olimpiyatımda final oynadım. Büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Babamla ben büyük emek verdik. 9 yaşından bu yana beni eğitiyor. Bu madalyanın, 2028 Los Angeles'taki altın madalyanın habercisi olduğunu düşünüyorum. Ülkeme, destekleyen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Hatice Akbaş nereli, Milli Boksör Hatice Akbaş kimdir, kaç yaşında?

Hatice Akbaş 1 Ocak 2002 doğumludur. Horoz sıklet (54 kg) kategorisinde mücadele eden Türk Olimpiyatları gümüş madalyalı, dünya ve Avrupa şampiyonu kadın boksördür.

Hatice Akbaş, dokuz yaşında babasının Malatya'da açtığı spor salonunda boksa başladı.

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2016 yılında Türkiye'nin Ordu kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Gençler Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 22 Mart 2022'de Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen 2022 Avrupa U22 Boks Şampiyonası'nda sinek sıklet (50-52 kg) kategorisinde şampiyon oldu.

20 Mayıs 2022'de, Türkiye İstanbul'da horoz sıklet finalinde Romanya'dan Lacramioara Perijoc'u yenerek Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda 54 kg kategorisinde altın madalya kazandı. Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 2022 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı. 30 Haziran 2023'te Polonya'nın Nowy Targ kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazandı. Akbaş, Fenerbahçe Boks'un bir üyesidir.





