Hatay'dan acı haber! Göçük altında kalan 2 işçi öldü

Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde, sabah saatlerinde atık su altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Çalışma yapan 2 işçi, göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkarılan işçiler, götürüldükleri hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.