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Hatay'dan acı haber! Göçük altında kalan 2 işçi öldü

19.06.2025 - 13:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Alican GÜMÜŞ/HATAY,(DHA)

Hatay'dan acı haber! Göçük altında kalan 2 işçi öldü

Hatay'da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi, hayatını kaybetti.

Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde, sabah saatlerinde atık su altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Çalışma yapan 2 işçi, göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkarılan işçiler, götürüldükleri hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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