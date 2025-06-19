Hatay'dan acı haber! Göçük altında kalan 2 işçi öldü
19.06.2025 - 13:56Güncellenme Tarihi:
Hatay'da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi, hayatını kaybetti.
Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde, sabah saatlerinde atık su altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Çalışma yapan 2 işçi, göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkarılan işçiler, götürüldükleri hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.