Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın, 3 iş yerine sıçradı

27.12.2025 - 21:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)

Hatay'da sanayi sitesindeki oto tamirhanesinde çıkan yangın, bitişiğindeki 3 iş yerine de sıçradı. Ekipler, 4 iş yerini saran yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, akşam saatlerinde Antakya Küçük Sanayi Sitesi’ndeki oto tamirhanesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle oto tamirhanesinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişiğindeki 3 iş yerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı 4 iş yerine müdahale eden itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına d

