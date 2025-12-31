Hatay'da samanlıktan yükselen alevler, besihaneye ulaşmadan kontrol altına alındı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
31.12.2025 - 01:33

Kaynak: HATAY (İHA)

Hatay'da 100 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin samanlık kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle besihaneye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın; Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi’nde bulunan çiftlikte yaşandı. Çiftliğin samanlık kısmında çıkan yangından kısa sürede alevler yükseldi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla besihane içerisinde bulunan 100 tane büyükbaş hayvan zarar görmeden tahliye edildi. Yangın, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında saman balyaları zarar gördü.

