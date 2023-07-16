Hatay'da orman yangını! Bir köy tahliye edildi, müdahale sürüyor

Belen’de Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarından yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

'9 UÇAK VE 21 HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada,"Hatay Belen’deki orman yangınına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Soğuoluk mevkiinde çıkan Orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik" açıklamasında bulundu.

YANGIN YERLEŞİM YERLERİNDE

CNN Türk canlı yayınında konuşan Belen Belediye Başkanı, "Yangın yerleşim yerlerine sıçradı. 3 evimiz yandı, şu anda müdahale ediliyor. Yangın çok büyük bir alanda sürüyor." dedi.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, "Belen'de ve Çeşme'de meydana gelen yangınlara ekiplerimiz müdahale ediyor. En kısa zamanda yangınları kontrol altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, bölge halkı çalışmaları çaresizlik içerisinde izliyor.

Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Yaylası Derebahçe Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen orman ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bölge halkı da ekiplerin amansız mücadelesini yüksek bir noktadan çaresizlik içerisinde takip ediyor.

"GENİŞ BİR ALANA YAYILDI"

CNN Türk'e bağlanan Milliyet Gazetesi Muhabiri Çiğdem Yılmaz Hatay'daki son durumu aktardı. Yılmaz'ın açıklamaları şöyle: Yangın saat 2 gibi çıktı, iki saattir bölgede devam ediyor. Bulunduğu noktadan daha fazla bir kısma yayıldı. Aldığımız bilgiye göre hangi nedenden çıktığı belli değil. Bir köy tahliye edildi. Soğukoluk Mahallesi’nde yaşayan insanların tahliye edildiği bilgisi verildi.

BÖLGEDE RÜZGAR NE ÖLÇÜDE?

Rüzgarın etkisiyle yayıldığı söz konusu. Evleri olan ailelerle konuştuk evinin orada olduğunu ve yandığını söyledi. Kadın yangının çıkış nedeni olarak insanların piknik yaptığını, cam şişeleri atmalarından kaynaklı olmuş olabileceğini söyledi.

Orman Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiye göre son 4 gün Hatay’da sıcaklık var. Şu nedenden çıktı demek için erken, vali de böyle bir bilgi vermedi. Orman Genel Müdürlüğü’nden de bir bilgi verilmedi. Sadece Vali Bey’e sordum. Soğukoluk bölgesinde yangının çıktığını, nedenin henüz bilinmediğini söyledi. Yangın farklı noktalara çıktı geldiğimizde küçük bir alandaydı şimdi geniş bir alana yayılmış durumda.