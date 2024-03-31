Hatay yerel seçim sonuçları: 31 Mart Mahalli İdareler seçim sonuçları açıklandı mı? Hatay'da hangi aday yüzde kaç oy aldı? Hatay belediyesi hangi partiye geçti?
Hatay yerel seçim sonuçları 2024: Türkiye 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına gitti. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı yerel seçimler 81 ilde devam etti. YSK'nın seçim takvimi işledi ve partilar adaylarıyla birlikte belediye başkanlıkları için yarıştı. Deprem bölgesi seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından merakla takip edildi. Özellikle kızgın bir yarışınn hakim olduğu Hatay'da hangi aday yüzde kaç oy aldı? Hatay Büyükşehir Belediye başkanlığı hangi partiye geçti? İşte 2024 Hatay yerel seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları...
31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri bugün yapıldı. Oy verme işleminin saat 08:00'da başladığı seçimlerde 17:00 itibariyle sandıklar kapatıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte oy sayma işlemine geçildi. Büyükşehir Belediye, ilçe belediye, il genel meclisi ve muhtar adaylarının pusulaları sayıldı. Yerel seçim sonuçları 2024 canlı olarak haberimizden takip ediliyor. Deprem olan illerde kazanan adaylar da dikkatle takip edildi. Özellikle Hatay yerel seçim sonuçları vatandaşların ilgi odağı oldu. Kıyasıya yarışın olduğu Hatay'da hangi aday yüzde kaç oy aldı? Hatay belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları ve Hatay ili seçim sonuçları...
HATAY'DA HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?
Hatay belediye başkan adaylarının 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre aldıkları oy oranları YSK'nın seçim sonuçlarını açıklamasıyla belli olacak.
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Hatay yerel seçim sonuçları 2024
Deprem bölgesinde yer alan Hatay ilinin büyükşehir belediye başkanlığı için yarışan adayların oy oranları için seçim sayfamızı ziyaret edin.
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AK Parti Mehmet Öntürk
CHP Lütfü Savaş
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