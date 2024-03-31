Hatay yerel seçim sonuçları: 31 Mart Mahalli İdareler seçim sonuçları açıklandı mı? Hatay'da hangi aday yüzde kaç oy aldı? Hatay belediyesi hangi partiye geçti?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleri bugün yapıldı. Oy verme işleminin saat 08:00'da başladığı seçimlerde 17:00 itibariyle sandıklar kapatıldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte oy sayma işlemine geçildi. Büyükşehir Belediye, ilçe belediye, il genel meclisi ve muhtar adaylarının pusulaları sayıldı. Yerel seçim sonuçları 2024 canlı olarak haberimizden takip ediliyor. Deprem olan illerde kazanan adaylar da dikkatle takip edildi. Özellikle Hatay yerel seçim sonuçları vatandaşların ilgi odağı oldu. Kıyasıya yarışın olduğu Hatay'da hangi aday yüzde kaç oy aldı? Hatay belediye başkan adaylarının aldıkları oy oranları ve Hatay ili seçim sonuçları...

HATAY'DA HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Hatay belediye başkan adaylarının 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre aldıkları oy oranları YSK'nın seçim sonuçlarını açıklamasıyla belli olacak.

Hatay il ve ilçe seçim sonuçları için tıklayınız

Hatay yerel seçim sonuçları 2024

Deprem bölgesinde yer alan Hatay ilinin büyükşehir belediye başkanlığı için yarışan adayların oy oranları için seçim sayfamızı ziyaret edin.

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İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HATAY'DA KİM ÖNDE BİTİRDİ?

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına göre Hatay'da en çok oy alan aday için TIKLAYINIZ

AK Parti Mehmet Öntürk

CHP Lütfü Savaş

İYİ Parti Nüsret Cömert

DEM Parti Perihan Pakize Sinemillioğlu

Yeniden Refah Nuri Parlak

Altınözü Seçim Sonuçları 2024

Antakya Seçim Sonuçları 2024

Belen Seçim Sonuçları 2024

Arsuz Seçim Sonuçları 2024

Defne Seçim Sonuçları 2024

Dörtyol Seçim Sonuçları 2024

Erzin Seçim Sonuçları 2024

Hassa Seçim Sonuçları 2024

İskenderun Seçim Sonuçları 2024

Kırıkhan Seçim Sonuçları 2024

Kumlu Seçim Sonuçları 2024

Payas Seçim Sonuçları 2024

Reyhanlı Seçim Sonuçları 2024

Samandağ Seçim Sonuçları 2024

Yayladağı Seçim Sonuçları 2024