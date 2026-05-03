Hatay Hassa'da zeytinlik yangını çıktı
03.05.2026 - 01:03Güncellenme Tarihi:
Hatay’ın Hassa ilçesinde bulunan zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Hassa ilçesi Deliçay mevkiisinde zeytinlik bahçesinde yaşandı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. Yangında zeytin ağaçları zarar gördü.