(Hatay deprem konutları kura çekimi canlı yayın) TOKİ deprem konutları kura çekimi Youtube üzerinden nasıl canlı izlenir? Hatay deprem konutları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce de 5 bin 582 köy tipi afet konutunun ihalesi gerçekleştirildi, bunlardan 2 bin 650'sinin inşasına başlandı. Kent genelinde hızla yükselen konutlardan 6 bin 572'si TOKİ konutu, 703'ü de kırsal konut olmak üzere 7 bin 275'inin kurası 3 Şubat'ta çekilecek. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Adana ve diğer illerde TOKİ deprem konutları teslim edilmeye başlanıyor. İşte Hatay deprem konutları kura çekimi canlı yayın ve kura sonuçları…

HATAY DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Hatay genelinde 6 bin 572'si TOKİ kalıcı konut, 703'ü de kırsal konut olmak üzere toplamda 7 bin 275 konutun kura çekimi, 3 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenleri, 3 Şubat’ta Hatay’da başlıyor. Kura çekimi AFAD Youtube kanalından canlı takip edilebilecek.

Kura çekimi 3 Şubat 2024 saat 13.00 Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Salonu, Hatay'da düzenlenecek. Kura çekimi saat 16:00'dan itibaren AFAD resmi Youtube kanalından canlı olarak takip edilecek.

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HATAY DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ deprem konutları kura çekimi sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi adresinden ilan edilecek.



