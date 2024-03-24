Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi partiden? 31 Mart 2024 AK Parti, CHP, İYİ Parti adayları kimler? İşte YSK aday listesi

Hatay Belediye Başkan adayları kimler oldu, partiler kimleri aday gösterdi? 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. Seçmenler oy kullanmak için bekliyor. Vatandaşlar ise bulundukları ilde hangi partinin kimi aday gösterdiğini merak ediyor. 2024 yerel seçim sonuçlarının anbean takip edileceği gazetevatan'da Hatay belediye başkan adayları, seçim sonuçları, alınan oy oranları da canlı olarak izlenecek

HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI VE PARTİLERİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MEHMET ÖNTÜRK

İYİ PARTİ: NÜSRET CÖMERT

MEMLEKET PARTİSİ: HALİL KILIÇ

DEMOKRATİK SOL PARTİ: TUĞÇE BABUÇÇU

YENİDEN REFAH PARTİSİ: NURİ PARLAK

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: PERİHAN PAKİZE SİNEMİLLİOĞLU

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: FATİH ŞENGÜL

ZAFER PARTİSİ: ÖMER ÇAKIR

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: NURAY YENİL

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: YUSUF GÜL

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: MESUT SAZ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: LÜTFÜ SAVAŞ

EMEK PARTİSİ: HALİL İMREK

HÜR DAVA PARTİSİ: FIRAT GÜLTEKİN

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: HÜSEYİN ÖZDEMİR

ADALET BİRLİK PARTİSİ: FATİH ÇAĞAN

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MİLLET PARTİSİ: HÜSNÜ AYHAN

ADALET PARTİSİ: ORHAN DEDE

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: GÖKHAN ZAN

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: MURAT ÇELİK

SAADET PARTİSİ: NECMETTİN ÇALIŞKAN

VATAN PARTİSİ: EDİB HADİMOĞULLARI

BAĞIMSIZ: MEHMET KATIRCIOĞLU

BAĞIMSIZ: MEHMET HAŞMET KOLAĞASI

SEÇİM SONUÇLARI 2024 GAZETAVATAN.COM'DA!

Türkiye'nin hazırlandığı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin sonuçlarına oy kullanma saatinin bitiminin hermen ardından gazetevatan.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.