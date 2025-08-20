Hasat sevindirdi, Türkiye kavuna doyacak

Haberin Devamı

Kırkağaç Kaymakamlığı, Kırkağaç Belediyesi, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri projeyle 2008 yılında "Coğrafi İşaretleme" alarak patentli ve etiketli satımına başlanan, geçen ay ise AB tarafından "Coğrafi Tescil" alıp tescillenen 38. Türk ürünü olan Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı. Her yıl 15-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk hasat, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yücel Namal tarafından gerçekleştirildi.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bu yıl Kırkağaç Altınbaş kavunu, sarı dilimli ve yeşil dilimli çeşitleriyle toplam 30 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Özarı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Meşhur Kırkağaç kavunumuzun hasat sezonuna başlamış bulunmaktayız. Kavunlarımızı arabalara saracağız. Her yıl olduğu gibi bu yılda 10 bin dekar seviyelerinde kavun ekilişimiz var. Buradan da yaklaşık 30 bin ton rekolte bekliyoruz. Son yıllarda sizlerin alışık olduğu kavuna ek olarak Kırkağaç sarı dilimli kavunumuzu da artık yetiştirmeye başladık. Hatta son dönemde tüketicilerimizin tercihi bu yönde olmaya başladı. Biz de üretimimizi sarı dilimli kavuna doğru yönlendirdik. Bu kavunumuzun çıkışı Karakurt Mahallemizdeki çiftçilerimizden yayılmış bir çeşittir. 'Çıtır kavun' ismiyle anılır. Bu vesileyle Karakurtlu çiftçilerimize de teşekkür ederim. Bu kavunumuzu da bundan böyle bol bol tüketeceksiniz. Sarı dilimli kavunumuz için de patent çalışması başlattık. İlerleyen günlerde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kavunumuzun bir kısmı depolarımızda ağaç askılar üzerinde askıya alınacak. Onlar da kışlık tüketim için Ocak ayına kadar sofralarda yer bulacak" dedi.



"Kavunlara bebek gibi bakıyoruz"

Özarı, Kırkağaç kavunlarının özenle taşındığını belirterek, "Kavunlarımızı traktör kasalarına halı ve yorganlarla sararak diziyoruz. Çünkü onlar bizim için adeta bir bebek gibi" dedi.

Haberin Devamı

Hasada katılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yücel Namal ise Kırkağaç Ovası’nın antik dönemlerden bu yana yerleşim yeri olduğunu vurgulayarak, antik kentlerin varlığının bu toprakların bereketini gösterdiğini ifade etti.

Çocukluğundan beri Kırkağaç'ta kavun ekimi yaptıklarını söyleyen çiftçi Bülent Somalıoğlu ise "95-100 günlük bir emeğin karşılığını almak için kavunumuzu hasat etmeye başladık. Çocukluğumdan beri kavun yetiştirmekteyim. Kavunlarımız bu yıl çok kaliteli. Kışlık kavunlarımızı kesiyoruz şu an. Mevsimlik kavunlarımızı 10 gün sonra keseceğiz. Allah'ın izniyle hayırlı bir sezon olacak inşallah" dedi.