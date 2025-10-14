Hasat öncesi denetimler sıklaştı! Yasaklı maddeye geçit yok

Ekiplerce Seydikemer'deki bağlardan alınan üzüm numuneleri üzerinde yapılan analizler sonucunda, numunelerde ülkemizde kullanımı sonlandırılmış olan "Dimethoate" aktif maddesi tespit edildi. Dimethoate'un, bitki koruma ürünlerinde kullanımı yasaklanmış olması, ürünlerin gıda güvenliği açısından risk taşıdığı anlamına geliyor.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilgili mevzuat hükümleri gereği söz konusu ürünler için yasal işlemlerin hemen başlatıldığı belirtildi. Bu kapsamda, Dimethoate kalıntısı bulunan ürünler için üreticiye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, tüketicinin sağlığını korumak ve ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla hasada gelen tüm ürünlerin imha işlemi gerçekleştirildi.



Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bitkisel üretimde gıda güvenliğini ve tüketici sağlığını koruma misyonu çerçevesinde pestisit denetimlerinin kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi.