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Haniye için Türkiye'de 1 günlük yasa ilanı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikaste uğraması nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi.

01.08.2024 - 21:18 |
Haniye için Türkiye'de 1 günlük yasa ilanı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikaste uğraması nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.
İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum.

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