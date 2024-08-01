Haniye için Türkiye'de 1 günlük yasa ilanı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikaste uğraması nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.

İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum.