Haniye için Türkiye'de 1 günlük yasa ilanı
Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikaste uğraması nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi.
Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikaste uğraması nedeniyle Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAYLAŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.
İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum.
Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.… pic.twitter.com/p8wt0R1YRo— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 1, 2024