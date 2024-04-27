Yüzyılı Maarif Modeli, eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda öğrencilere ve öğretmenlere sunuldu. Müfredat 1 hafta boyunca askıda kalacak. Görüş ve öneriler e-Devlet aracığıyla gerçekleştirilecek. Yeni müfredatın uygulanacağı tarih de belli oldu. İşte Hangi sınıfların müfredatı değişiyor, yeni müfredatta yabancı dil var mı? MEB müfredat değişikliği ne zaman uygulanmaya başlayacak? Sorularının yanıtı…

Hangi sınıfların müfredatı değişiyor, yeni müfredatta yabancı dil var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademelerinde zorunlu dersleri ilgilendiren “ Türkiye Yüzyılı Maarif Model” taslağını açıkladı.

Taslak müfredatta öğretim programlarının ortak metni, okul öncesi için eğitim programları İlkokul Türkçe Dersi, İlkokul Matematik Dersi, Fen Bilimleri Dersi, Hayat Bilgisi Dersi, İnsan Hakları Vatandaşlık ve Demokrasi dersi Ortaokul Türkçe, Matematik dersi, Sosyal Bilgiler Dersi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, Peygamberimizin Hayatı Dersi, Kur’an-ı Kerim Dersi, Temel Dini Bilgiler Dersi, Türk Dili ve Edebiyatı Dersi, Fizik, Kimya, Biyoloji Dersi, Coğrafya Dersi, Felsefe Dersi, Tarih Derslerinin detayları yer aldı.



YENİ MÜFREDAT TASLAĞI İÇİN TIKLAYINIZ

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YENİ MÜFREDAT İÇERİĞİ VE MADDELERİ



Öğretim Programları Ortak Metni



İlkokul Türkçe Dersi 1,2,3, ve 4. Sınıflar



İlkokul Matematik Dersi 1,2,3, ve 4. Sınıflar



Fen Bilimleri Dersi 3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar



Hayat Bilgisi Dersi 1,2 ve 3. Sınıflar



İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Dersi 4. Sınıf



Ortaokul Türkçe Dersi 5,6,7 ve 8. Sınıflar



Ortaokul Matematik Dersi 5,6,7 ve 8. Sınıflar



Sosyal Bilgiler Dersi 4,5,6 ve 7. Sınıflar



T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 4,5,6,7 ve 8. Sınıflar



Peygamberimizin Hayatı Dersi 5,6,7 ve 8. Sınıflar



Kur’an-ı Kerim Dersi 5,6,7 ve 8. Sınıflar



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 9,10,11 ve 12. Sınıflar



Peygamberimizin Hayatı Dersi 9,10,11 ve 12. Sınıflar



Kur’an-ı Kerim Dersi 9,10,11 ve 12. Sınıflar



Temel Dini Bilgiler Dersi 9. Sınıf



Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Hazırlık, 9,10,11 ve 12. Sınıflar



YENİ MÜFREDAT HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?



Milli Eğitim Bakanlığından paylaşılan yazıda yeni müfredatın okul öncesi, ilkokul, birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf, lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanacağı paylaşıldı.



MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?



Bakanlıktan paylaşılan yazının devamında yeni müfredatın gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacağı duyuruldu.



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