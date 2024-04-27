Hangi sınıfların müfredatı değişiyor, yeni müfredatta yabancı dil var mı? MEB müfredat değişikliği ne zaman uygulanmaya başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı müfredat değişikliği taslağını görüşe sundu. Bakanlık “Türkiye Yüzyılı Maarif Model” taslağını kamuoyunun erişimine açtı, öneri ve görüşleri almaya başladı. Yeni müfredatın içeriği ve maddeleri ise MEB’in yeni müfredatı açıklamasıyla sorgulanmaya başlandı. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri yeni müfredatın hangi sınıflarda uygulanacağını, merak ediliyor. Peki, müfredat değişikliği hangi sınıflarda geçerli, yeni müfredatta yabancı dil var mı? MEB müfredat değişikliği ne zaman uygulanmaya başlayacak?
Yüzyılı Maarif Modeli, eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda öğrencilere ve öğretmenlere sunuldu. Müfredat 1 hafta boyunca askıda kalacak. Görüş ve öneriler e-Devlet aracığıyla gerçekleştirilecek. Yeni müfredatın uygulanacağı tarih de belli oldu. İşte Hangi sınıfların müfredatı değişiyor, yeni müfredatta yabancı dil var mı? MEB müfredat değişikliği ne zaman uygulanmaya başlayacak? Sorularının yanıtı…
Hangi sınıfların müfredatı değişiyor, yeni müfredatta yabancı dil var mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademelerinde zorunlu dersleri ilgilendiren “ Türkiye Yüzyılı Maarif Model” taslağını açıkladı.
Taslak müfredatta öğretim programlarının ortak metni, okul öncesi için eğitim programları İlkokul Türkçe Dersi, İlkokul Matematik Dersi, Fen Bilimleri Dersi, Hayat Bilgisi Dersi, İnsan Hakları Vatandaşlık ve Demokrasi dersi Ortaokul Türkçe, Matematik dersi, Sosyal Bilgiler Dersi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, Peygamberimizin Hayatı Dersi, Kur’an-ı Kerim Dersi, Temel Dini Bilgiler Dersi, Türk Dili ve Edebiyatı Dersi, Fizik, Kimya, Biyoloji Dersi, Coğrafya Dersi, Felsefe Dersi, Tarih Derslerinin detayları yer aldı.
YENİ MÜFREDAT TASLAĞI İÇİN TIKLAYINIZ
YENİ MÜFREDAT İÇERİĞİ VE MADDELERİ
Öğretim Programları Ortak Metni
İlkokul Türkçe Dersi 1,2,3, ve 4. Sınıflar
İlkokul Matematik Dersi 1,2,3, ve 4. Sınıflar
Fen Bilimleri Dersi 3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar
Hayat Bilgisi Dersi 1,2 ve 3. Sınıflar
İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Demokrasi Dersi 4. Sınıf
Ortaokul Türkçe Dersi 5,6,7 ve 8. Sınıflar
Ortaokul Matematik Dersi 5,6,7 ve 8. Sınıflar
Sosyal Bilgiler Dersi 4,5,6 ve 7. Sınıflar
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 4,5,6,7 ve 8. Sınıflar
Peygamberimizin Hayatı Dersi 5,6,7 ve 8. Sınıflar
Kur’an-ı Kerim Dersi 5,6,7 ve 8. Sınıflar
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 9,10,11 ve 12. Sınıflar
Peygamberimizin Hayatı Dersi 9,10,11 ve 12. Sınıflar
Kur’an-ı Kerim Dersi 9,10,11 ve 12. Sınıflar
Temel Dini Bilgiler Dersi 9. Sınıf
Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Hazırlık, 9,10,11 ve 12. Sınıflar
YENİ MÜFREDAT HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığından paylaşılan yazıda yeni müfredatın okul öncesi, ilkokul, birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf, lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanacağı paylaşıldı.
MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?
Bakanlıktan paylaşılan yazının devamında yeni müfredatın gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacağı duyuruldu.