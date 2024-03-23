Hamza Dağ, Özgür Özel'in korkusunu açıkladı

İzmir’de, bir dizi programları kapsamında dün Ege İhracatçılar Birlikleri’ndeki toplantının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'nin İzmir oyları için panik olduğu yönündeki açıklamalarına Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’dan cevap geldi.

'BAYRAM HAVASINDA SEÇİM ÇALIŞMASI YÜRÜTECEĞİZ'

Yerel seçimler öncesi çalışmaları kapsamında Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi’nde esnafı ziyaret eden Dağ, burada Özgür Özel’e verdiği cevapta şunları söyledi: “Öncelikle dün Mithatpaşa Caddesi'nde Özel ve heyetiyle bir karşılaşmamız oldu. Mithatpaşa Caddesi'nin oy tercihinin çoğunluğunun ne olduğunu üç aşağı beş yukarı İzmir’i bilenler bilir. Ama Mithatpaşa Caddesi'nde şükürler olsun milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi ve Konak Belediye Başkan Adayımız Ceyda Bölünmez Çankırı'yla bizzat oradaki esnafımıza dokunarak, oradaki esnafımızla hasbihal ederek ve oradaki oturan hemşehrilerimizle sohbet ederek seçim çalışmamızı yaparken onların otobüs üzerinden selamlayarak geçtiğine şahit olduk. Onlar en sallayınca biz de kendilerine İzmir'deki demokrasi havasını sonuna kadar yaşatmak için bir bayram havasında seçim çalışması yürüteceğiz diye, güzel de bir enstantane görüntü de oluştu.”

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'BİZİ SEVMEYE DEVAM EDECEK'

Özel’in İzmir'e geldiği zaman mutlaka kendisiyle ilgili bazı açıklamalarda bulunduğunu belirten Dağ, “Öncelikle şunu söyleyeyim, Çiğli’deki gençlik kollarının yapmış olduğu ve sonraki süreçte benim sonradan haberim oldu. Herhangi bir haberim öncelikle olmamıştı. Biz de gençlik kollarından geliyoruz. Böyle esprili şeyler bu süreçlerde olur. Bizim için çok da tam bir espriliyle bakacağımız, gülüp geçeceğimiz işler. Özel 82. dakikada PlayStation oynarken siyasete atıldığı için bu işlerden çok fazla anlamaz açıkçası. Onun için de biz bunu İzmir demokrasi kültüründe içimize eritmeyi gayet iyi bir şekilde biliriz. Tabii baktığımda seçim yaklaştıkça Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bana olan sevgisini artmaya başladığını görüyorum. Dünkü basın toplantısında 10 defa Hamza Dağ ismini telaffuz etmiş.

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ÖZGÜR ÖZEL'İN KORKUSU

Seçim yaklaştıkça sevgisi, muhabbeti, paniği artacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en kısa süreli genel başkanı olma hüviyetini yaşayacağı korkusu ve inşallah İzmirlilerin tercihinin de bunda çok büyük etkin olacağının endişesi, onun bana olan sevgisini arttırdığının farkındayım. Bizi sevmeye devam edecek” diye konuştu.