ÃœnlÃ¼ yazar Haldun Taner, 16 Mart 1915 yÄ±lÄ±nda doÄŸmuÅŸtur. Ã–lÃ¼m tarihi ise 7 MayÄ±s 1986 olarak bilinir. Taner'in kiÅŸilik yapÄ±sÄ± oldukÃ§a gÃ¼Ã§lÃ¼ydÃ¼. Bir iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ± zaman baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir Ã§aba gÃ¶sterirdi. Tabi bu Ã§abasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise fazlasÄ±yla alÄ±rdÄ±. AyrÄ±ca Ä°stanbul milletvekili olarakta gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±r.Â

Haldun Taner Eserleri Nelerdir?Â

Haldun Taner'in en Ã¶nemli eserleri arasÄ±nda 'KeÅŸanlÄ± Ali DestanÄ±' ve 'YaÅŸasÄ±n Demokrasi' yer alÄ±r. AyrÄ±ca ortaya koyduÄŸu her eserinde ciddi bir emek ortaya koymuÅŸtur.

Haldun Taner'e ait Ã¶nemli eserler ÅŸu ÅŸekildedir;

Ã–ykÃ¼Â

- TuÅŸ (1951)

- ÅžiÅŸhane'ye YaÄŸmur YaÄŸÄ±yordu / 1953

- AyÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda Ã‡alÄ±ÅŸkur / 1954

- KonÃ§inalar / 1967

- Sancho'nun Sabah YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ / 1969

- KÄ±zÄ±l SaÃ§lÄ± Amazon / 1970

OyunÂ

- Huzur Ã‡Ä±kmazÄ± / 1962

- GÃ¶zlerimi KaparÄ±m Vazifemi YaparÄ±m / 1964

- Astronot Niyazi /1970

- DÃ¼n BugÃ¼n / 1971

- HayÄ±rdÄ±r Ä°nÅŸallah / 1980

- Haldun Taner KabareÂ

Gezi - FÄ±kra - SÃ¶yleÅŸiÂ

- DevekuÅŸuna Mektuplar / 1960

- Yaz Boz TahtasÄ± / 1982

- Berlin MektuplarÄ± / 1984

- Ã–nce Ä°nsan Olmak / 1987

Haldun Taner Eserlerinin Ã–zellikleri

Haldun Taner belirli bir tÃ¼re odaklanarak eserler vermemiÅŸtir. Yani onun Ã¶ykÃ¼, tiyatro, gezi ve sÃ¶yleÅŸi gibi farklÄ± tÃ¼rlerden eserleri olmuÅŸtur. Hatta fÄ±kra tÃ¼rÃ¼nden eserlerde verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Ã–ykÃ¼lerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman bireyin toplum iÃ§erisindeki yaÅŸam ÅŸekline yÃ¶neldiÄŸi dikkat Ã§eker. Ã–zellikle Ä°stanbul manzaralarÄ±na sÄ±klÄ±kla yer verdiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. Bundan dolayÄ± eserlerinin Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±ndaÂ

Haldun Taner Tiyatro AlanÄ±nda Hangi Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± YapmÄ±ÅŸtÄ±r?Â

Tiyatro eserlerinde ise dramatik unsurlara yer vermiÅŸtir. Daha sonra epik tiyatro denemeleri yapmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°lerleyen sÃ¼reÃ§te de siyasal-sosyal taÅŸlamalarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± oyunlara yÃ¶nelmiÅŸ. AyrÄ±ca Zeki Alasya ve Metin AkpÄ±nar gibi iki bÃ¼yÃ¼k isimle DevekuÅŸu Kabare Tiyatrosu'nu kurmuÅŸtur.

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