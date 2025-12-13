Hakkari'de tutuklama: 2 firari yakalandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
13.12.2025 - 11:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, uyuşturucu ticareti yapmaktan 7 yıl 6 ay ve 5607 SKM suçundan 7 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs tutuklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde; hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Dedektiflerince (JASAT) Yüksekova ilçesi Ovaiçi köyünde, hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 7 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş. isimli şahıs jandarma ekiplerince Yüksekova ilçe merkezinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

