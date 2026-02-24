GAZETE VATAN ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Hakkari'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 kişi yaralandı

24.02.2026 - 19:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde meydana geldi. Malzeme taşıdığı öğrenilen kamyonet şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine, ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyonetten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

