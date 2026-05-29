Hakkari'de gökyüzüne bakanlar inanamadı! Çok ender görülen bir doğa olayı

29.05.2026 - 16:51
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarın ardından gökyüzünde beliren sirrüs bulutları, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan ve aniden hızını artıran şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın taşıdığı toz bulutları nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesinde düşüş yaşanırken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Olumsuz hava şartlarının ardından gökyüzünde ise ender görülen bir doğa olayı gerçekleşti. Yüksek atmosferdeki güçlü rüzgarların etkisiyle oluşan ve "saç örgüsü" ya da "tüy" görünümünü andıran sirrüs (sirüs) bulutları, Yüksekova semalarını kapladı.

Mavi gökyüzüyle birleşen bulutların oluşturduğu estetik manzara, ilçede yaşayan vatandaşların ilgisini çekti. Birçok vatandaş, gökyüzündeki bu görsel şöleni cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Sirrüs bulutu nedir?

Meteoroloji uzmanlarından alınan bilgiye göre sirrüs bulutları, genellikle 6 bin metrenin üzerindeki yüksek irtifalarda bulunan ve tamamen buz kristallerinden oluşan bir bulut tipidir. Oldukça ince ve lifli bir yapıya sahip olan bu bulutlar, genellikle yaklaşmakta olan bir hava değişiminin veya alçak basınç sisteminin habercisi olarak bilinmektedir.

