Hakkari Yüksekova'da trafik kaza: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Yüksekova-Şemdinli karayolunun Karabey köyü mevkiinde meydana geldi. Şemdinli’den Yüksekova istikametine seyir halinde olan Emrullah Ş. yönetimindeki 30 AAB 317 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak katla takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.