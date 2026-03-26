Hakkari Valiliği'nden kritik karar: Bu akşam trafiğe kapatılıyor

Hakkari Valiliği, Yüksekova yolunun kaya ve toprak kayması riski nedeniyle bugün saat 18.00'den yarın sabah 06.00'ya kadar çift yönlü trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 25 Mart 2026 Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Yüksekova yolu üzerindeki Çöplük mevkiinde toprak kayması meydana geldiği belirtilerek, "Mevsim şartları nedeniyle zeminin yumuşaması ve gevşeyen malzemenin yola akmaya devam etmesi sebebiyle kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılmış, bugün sabah saatlerinde yol temizlenerek kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Bölgede yağışlı havanın devam etmesinden dolayı toprak kayması riski sürdüğünden, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için bugün saat 18.00 ile sabah saat 06.00'ya kadar kara yolu çift yönlü olarak tekrar trafiğe kapatılacaktır. Gelişmelere ilişkin kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" denildi.