Hakan Tütüncü mü Muhittin Böcek mi? Antalya yerel seçim sonuçları 2024: Antalya'da secimi kim kazandı? AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, belediye başkanlarından muhtarlara kadar yerel yöneticilerini belirlemek üzere oy kullanacak. Seçim sonuçları ise vatandaşlar tarafından il ve ilçe bazında anbean takip edilebilecek. Özellikle Antalya'da yapılan seçim sonuçları büyük bir merak konusu haline geldi. Bu sonuçları gazetevatan.com üzerinden takip etmek mümkün olacak. 31 Mart 2024 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçim sonucu ve oy oranları- AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti…

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü yapılacak. Seçim sonuçlarını gazetevatan.com'dan anbean takip edebilirsiniz.

Seçimlerde aday sayısı açısından Antalya öne çıkarken, Gaziantep ve Malatya da yoğun aday listeleriyle dikkat çekiyor. Antalya'da 49 aday yarışacakken, Gaziantep'te 29, Malatya'da ise 28 aday büyükşehir belediye başkanlığı için yarışacak. Bu çekişmeli süreç, seçimlerin rekabetçi doğasını ortaya koyuyor.

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OY VERME SÜRECİ VE SAATLERİ

Seçmenler, 31 Mart'ta oy kullanmak için sandık başına gidecek. Türkiye genelinde oy verme saatleri, mevsim şartları ve güneşin batış saatine göre belirlendi. Doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 arasında olacakken, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanılacak.