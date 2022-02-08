HablemitoÄŸlu suikastÄ±nÄ±n zanlÄ±sÄ± Nuri Gökhan BozkÄ±r tutuklandÄ±
Necip HablemitoÄŸlu suikastÄ± ÅŸÃ¼phelilerinden Nuri GÃ¶khan BozkÄ±r, "Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi" ve "tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§larÄ±ndan tutuklandÄ±.Â
MÄ°T'in Ukrayna'dan getirdiÄŸi Necip HablemitoÄŸlu suikastÄ± katil zanlÄ±larÄ±ndan Nuri GÃ¶khan BozkÄ±r tutuklandÄ±.
Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi'ndeki iÅŸlemleri tamamlanan BozkÄ±r, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ankara Adliyesine getirildi.
SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren Nuri GÃ¶khan BozkÄ±r, tutuklama talebiyle nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸine sevk edildi.
HakimlikÃ§e sorgulanan BozkÄ±r, "Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi" ve "tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§larÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.
Ankara'da evinin Ã¶nÃ¼nde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu 18 AralÄ±k 2002'de yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren akademisyen Necip HablemitoÄŸlu'nun katil zanlÄ±larÄ±ndan Nuri GÃ¶khan BozkÄ±r kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranÄ±rken, MÄ°T tarafÄ±ndan yakalanÄ±p TÃ¼rkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiÅŸti.
BozkÄ±r'Ä±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi 2 kez uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.