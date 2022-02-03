FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla tanÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÂ hedefi haline gelen tarihÃ§i-yazar DoÃ§. Dr. Necip HablemitoÄŸlu,Â 2002'de Ankara'daki evinin Ã¶nÃ¼nde silahlÄ± saldÄ±rÄ±daÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti. Cinayet ÅŸÃ¼phelisi olarak aranan Nuri GÃ¶khan BozkÄ±r'Ä±n yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda, Ukrayna'da olduÄŸu belirlendi. BozkÄ±r, Interpol'Ã¼n kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten dÃ¼zenlemesi sonrasÄ± 10 Temmuz 2019'daÂ Ukrayna'nÄ±n baÅŸkenti Kiev'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. BozkÄ±r, 3 ay cezaevinde kaldÄ±ktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafÄ±ndan elektronik kelepÃ§eyle ev hapsine Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ukrayna yasalarÄ±na gÃ¶re ev hapsinin toplam sÃ¼resi en fazla 6 ay olabileceÄŸi iÃ§in BozkÄ±r'Ä±n, elektronik kelepÃ§eyle ve Kiev dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± uygulanarak adli kontrole tabi tutulmasÄ±na hÃ¼kmedildi.

TÃ¼rkiye'nin iadesini istediÄŸi Nuri GÃ¶khan BozkÄ±r'Ä±n Ukrayna'ya iltica talebi, 8 AralÄ±k 2020'de nihai olarak reddedildi. ArdÄ±ndan 16 AralÄ±k'ta Ukrayna BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, BozkÄ±r'Ä±n TÃ¼rkiye'ye iadesine karar verdi. Ancak karar, zanlÄ±nÄ±n avukatlarÄ±nÄ±n temyize baÅŸvurmasÄ± nedeniyle uygulanamadÄ±. 2 AÄŸustos'taki temyiz duruÅŸmasÄ± ise BozkÄ±r'Ä±n hasta olduÄŸu gerekÃ§esiyle ertelendi. BozkÄ±r'Ä±n sonraki duruÅŸmalara da gelmemesi Ã¼zerine mahkeme, 18 AÄŸustos'taÂ zorla getirme kararÄ± verdi. O tarihten bu yana BozkÄ±r bulunamazken, 9 duruÅŸma daha gÃ¶rÃ¼lemedi. En son 14 AralÄ±k'taki duruÅŸma, BozkÄ±r'Ä±n gelmemesi nedeniyle 11 Ocak 2022'yeÂ ertelendi.

GÃ–ZALTI SÃœRESÄ° TEKRAR UZATILDI

Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T), Nuri GÃ¶khan BozkÄ±r'Ä± Ukrayna'da yakalayarak Ankara'ya getirdi. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, dÃ¼n akÅŸam katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± televizyon programÄ±nÄ±n canlÄ± yayÄ±nÄ±nda, BozkÄ±r'Ä±n TÃ¼rkiye'ye getirildiÄŸini duyurdu. BozkÄ±r,Â MÄ°T'teki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne teslim edildi. Burada sorgulanan BozkÄ±r'Ä±n gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi, geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ 4 gÃ¼n uzatÄ±ldÄ±. Tekrar ifade iÅŸlemleri iÃ§in TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len BozkÄ±r'Ä±n, ek gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinin de bugÃ¼n dolmasÄ± nedeniyleÂ Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinin uzatÄ±lmasÄ± iÃ§in Sulh Ceza HakimliÄŸinden talepte bulundu.Â BozkÄ±r, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan tarafÄ±ndan Ankara Adliyesi'ndeÂ nÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸine Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. 'Ã–rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi'Â ve 'tasarlayarak Ã¶ldÃ¼rme'Â ile suÃ§lananan BozkÄ±r'Ä±nÂ gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resiÂ 4 gÃ¼n uzatÄ±ldÄ±.Â